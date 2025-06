Pistocchi critica Acerbi: «Aveva un dovere! Inter dovrebbe multarlo»

Maurizio Pistocchi si è espresso sul caso relativo all’alterco intrattenuto da Francesco Acerbi con un tifoso del PSG negli USA: da parte sua un invito all’Inter ad agire per censurare l’accaduto.

IL CASO – Francesco Acerbi è stato filmato mentre – visibilmente alterato per gli sfottò subìti da parte di un tifoso del PSG negli Stati Uniti – minacciava quest’ultimo di “riempirlo di botte“. Il gesto è stato censurato da alcuni appassionati e giustificato da altri, creando un vero e proprio caso nazionale su cui tanti fiumi d’inchiostro e tante parole saranno spesi nei prossimi giorni. In questo contesto, l’Inter non si è ancora pronunciata, né tramite una dichiarazione né attraverso un comunicato. Ciò ha alimentato i dubbi riguardo quella che potrebbe essere la reazione del Club nei confronti del calciatore.

Inter, Acerbi e il gesto controverso: la visione di Pistocchi

IL RAGIONAMENTO – A parlare del “caso Acerbi” è anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che sul suo account X ha indicato il modo in cui l’Inter dovrebbe reagire al fatto. Di seguito le sue parole: «Un calciatore rappresenta il club che gli paga lo stipendio e, in casi come questo, ha il dovere di non reagire in questa maniera, anche se provocato. L’Inter dovrebbe multarlo».