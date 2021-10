Pistocchi: «Commisso, accuse all’Inter? Vorrei ricordare due cose»

Maurizio Pistocchi ha parlato su Instagram anche del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e delle sue accuse all’Inter.

CALENDARI INTERNAZIONALI – Queste le parole sul proprio profilo Instagram da parte di Maurizio Pistocchi. Sulle lamentele degli allenatori per il calendario internazionale che restituisce i giocatori dopo la sosta solo all’ultimo momento. «Succede ad Inzaghi con Lautaro Martinez e Correa. Ma anche Sarri si lamenta del fatto che ormai i giocatori si allenano più con le Nazionali che non con i club. L’argomento è molto interessante, ma andrebbe discusso nel momento in cui vengono definiti i calendari internazionali tra le federazioni e la FIFA. Oppure basterebbe fare come ha fatto la Liga spagnola che ha rinviato le partite del calendario della Liga, nelle quali erano impegnati i giocatori reduci dalle trasferte con le Nazionali».

COMMISSO – Pistocchi su Rocco Commisso e l’Inter. «Altro argomento molto interessante. Quello che riguarda Dusan Vlahovic e l’Inter. Perché Rocco Commisso è esploso innanzitutto accusando l’Inter di aver vinto un campionato irregolare. A questo proposito vorrei dire. Che il differimento del pagamento degli stipendi è stato messo in pratica praticamente da tutti i club della Serie A nel periodo della pandemia (16 su 20). E che l’indice di liquidità, al quale fa riferimento Commisso viene definito a fine stagione».

CASO VLAHOVIC – Pistocchi sul caso Dusan Vlahovic. «Più clamoroso invece il caso Vlahovic, giocatore esploso lo scorso anno che ha segnato 21 gol, molto giovane, molto forte. Commisso praticamente dice. «Ho offerto un contratto importante. Ma i suoi procuratori hanno già un accordo con un altro club e vogliono andarsene a scadenza nel 2023». Bene, questa dichiarazione di Commisso obbliga la Procura Federale ad aprire un’inchiesta. Perché? Perché Dusan Vlahovic, in scadenza a giugno 2023, potrebbe trattare con un altro club solamente a gennaio 2023. Vedremo cosa succederà».

Fonte: Instagram Maurizio Pistocchi