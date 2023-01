Pistocchi: «20 gol in 9 trasferte. Inzaghi non può parlare solo di arbitri»

Maurizio Pistocchi ha scritto dell’Inter e dei problemi che la condannano a questo andamento altalenante. Il giornalista ha criticato su Twitter in particolare l’atteggiamento di Simone Inzaghi e le sue parole post-partita con il Monza.

DURO – Maurizio Pistocchi non ha gradito affatto l’atteggiamento e le parole di Simone Inzaghi. L’Inter ha pareggiato contro il Monza subendo altri 2 gol e la difesa si è dimostrata sempre più fragile. Il giornalista ha scritto su Twitter: «Sinora l’Inter ha incassato 20 gol in 9 partite in trasferta. Più di 2 gol a partita, ma Inzaghi ha parlato solo dell’errore arbitrale di Sacchi, che c’è ed è evidente. Questo però non giustifica i problemi di gioco dell’Inter, che il Monza ha messo ancora in evidenza».