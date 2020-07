Piscedda: “Su Eriksen c’è un mito da sfatare. Rendimento all’Inter…”

Condividi questo articolo

Piscedda, ex calciatore ora allenatore, giudica il rendimento di Eriksen in questi suoi primi sei mesi all’Inter. In collegamento con “90° Notte Gol” su Rai 2, il tecnico ritiene che non ci sia un problema tattico per quanto riguarda le difficoltà di ambientamento del danese ex Tottenham.

CRESCITA POSSIBILE – Massimo Piscedda chiede tempo per giudicare Christian Eriksen: «Io sfaterei questo mito che sia di difficile collocazione. L’Inter ha questo modo di giocare dove, forse, Eriksen si trova un po’ a disagio per le sue caratteristiche, diciamo così. Coi giocatori bravi un allenatore deve avere sempre delle soluzioni in base ai giocatori che ha. Non so adesso perché Eriksen non riesca a esprimersi, probabilmente non si trova a suo agio. Non colpevolizzerei né l’allenatore né il giocatore: rimane un giocatore molto forte, poi ci sono delle annate che vanno bene e delle altre in cui non riesce a esprimersi».