Pirola, scontro in Monza-Cittadella: difensore in Ospedale

Brutto pomeriggio per Pirola. Il giovane difensore dell’Inter, quest’anno in prestito al Monza, è infatti finito in ospedale a Monza. Ecco le ultime sulle sue condizioni dopo lo scontro nel match di oggi pomeriggio al Brianteo

BOTTA ALLA TESTA – Pomeriggio di apprensione e accertamenti per Lorenzo Pirola. Il giovane difensore classe 2002 è infatti finito in ospedale a causa di un trauma cranico subito dopo uno scontro di gioco con il giocatore del Cittadella Mamadou Tounkara.