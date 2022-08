Pirola e Satriano impegnati tra poco, l’Inter guarda: solo uno sarà titolare

L’Inter guarderà le partite Salernitana-Roma e Spezia-Empoli vista la presenza di due prestiti come Pirola e Satriano. Dei due, soltanto uno scenderà in campo dal primo minuto

LE SCELTE − Tra poco Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, l’Inter guarderà interessata. Tra le fila campane ci sarà Lorenzo Pirola, mentre Martin Satriano sarà ospite al Picco di La Spezia con la maglia dei toscani. Dei due soltanto l’attaccante scenderà in campo dal primo minuto. Satriano farà coppia con Mattia Destro. Solo panchina invece per Pirola, favorito alla vigilia. Da capire se Davide Nicola vorrà utilizzarlo a gara in corso. Di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Roma e Spezia-Empoli.

SALERNITANA-ROMA

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All. D. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

SPEZIA-EMPOLI

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. Allenatore: Luca Gotti

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, SATRIANO. Allenatore: Paolo Zanetti