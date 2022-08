Pirola: «La Salernitana mi ha voluto fortemente! Ho sensazioni positive»

Pirola è passato dall’Inter alla Salernitana in prestito durante l’attuale sessione di mercato. Prima avventura in Serie A per il giovane difensore azzurro. Le sue parole ai microfoni ufficiali del club

PRIME PAROLE − Prima avventura in Serie A per il difensore di proprietà Inter, Lorenzo Pirola. Giocatore determinato a fare bene: «Ho sensazioni bellissime e positive sin da quando ho fatto le visite mediche. Contento di giocarmi le mie chance in una società che mi ha voluto fortemente. Voglio subito mettermi a disposizione del mister. Con Matteo (Lovato, ndr) ho un bellissimo rapporto, stiamo insieme da due anni in Nazionale. Per noi giovani sarà importante avere giocatori di più esperienza. Obiettivi? Raggiungere la salvezza il prima possibile e poi vedremo».