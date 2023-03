Pirola, primo gol in Serie A per il giovane di proprietà dell’Inter

Questo pomeriggio si sta giocando Salernitana-Bologna in Serie A, osservata interessata è l’Inter. Il giovane di proprietà nerazzurra in prestito alla squadra di Paulo Sousa ha appena segnato il suo primo gol in campionato, Lorenzo Pirola.

PRIMA RETE – Lorenzo Pirola colpisce per la prima volta in Serie A. Con la maglia della Salernitana il difensore classe 2002 di proprietà dell’Inter corona il suo sogno e segna contro il Bologna il momentaneo gol dell’1-0. La rete è arrivata di testa al minuto 7 su cross proprio di un ex nerazzurro, Antonio Candreva. Il giovane conferma la crescita fatta vedere nelle ultime settimane sotto l’impronta del neo allenatore della squadra granata Paulo Sousa.