Pirola, operazione al ginocchio per il difensore dell’Inter (al Monza)

Operazione al ginocchio per Lorenzo Pirola, giovane difensore dell’Inter in prestito al Monza. Intervento perfettamente riuscito, come riporta la società brianzola attraverso una nota.

OPERAZIONE – Intervento riuscito per Lorenzo Pirola, sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. Stando alla nota pubblicata dal Monza – club nel quale il difensore è in prestito dall’Inter – l’operazione ha avuto luogo all’istituto Humanitas di Rozzano ed è stato eseguito dal Professor Piero Volpi.