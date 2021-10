Pirola, il Monza cambia modulo e arriva la prima presenza. Svolta decisiva?

Pirola è stato scelto nell’undici titolare del Monza nella sfida contro il Parma. Per il giovane difensore in prestito dall’Inter è la prima presenza stagionale.

PRIMI MINUTI – Lorenzo Pirola ha fatto finalmente il suo esordio stagionale, partendo titolare nel match di Serie B Parma-Monza. Il tecnico dei lombardi Giovanni Stroppa ha deciso di cambiare modulo e, dopo la sosta per le nazionali, ha presentato la sua squadra con la difesa a quattro. Per il giovane centrale in prestito dall’Inter è arrivata quindi l’occasione di scendere in campo e dimostrare il suo valore, dopo un inizio di stagione sempre in panchina. Il match è terminato 0-0, con il Monza che ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Luca Marrone. Per Pirola 83′ in campo, prima di essere sostituito dall’ex Inter Luca Caldirola. Il club nerazzurro tiene d’occhio la situazione del classe 2002 e spera che questa sia solo la prima di una serie di partite da titolare. Altrimenti a gennaio si faranno altre valutazioni, per non compromettere la crescita di un giovane talento proveniente dal settore giovanile.