Pirola: «L’Inter per me è famiglia e sogno, voglio tornare da protagonista!»

Lorenzo Pirola dopo la promozione con il Monza in Serie B, è passato in prestito alla Salernitana durante la sessione di mercato estiva. Il giovane difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, in un’intervista a OttoChannel.tv ha parlato di un possibile ritorno in nerazzurro e dell’esordio in prima squadra con Antonio Conte.

IL RITORNO – Pirola non ha mai smesso di sognare l’Inter e un possibile ritorno: «L’Inter per me rappresenta una famiglia e il sogno, perché ho passato cinque anni della mia carriera dall’Under-14 fino alla prima squadra. Il sogno è quello di poter tornare un giorno e giocare da protagonista. Conte mi ha fatto esordire a Ferrara contro la Spal, un premio per il lavoro che stavo facendo. Poi sapevo che sarebbe stato difficile restare all’Inter. Poi ho fatto due anni di esperienza in Serie B con il Monza conquistando la promozione sul campo e adesso Serie A la prima esperienza con la Salernitana».

Fonte: OttoChannel.tv