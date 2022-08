Pirola dà forfait con la Salernitana, assente dai convocati: il motivo

Lorenzo Pirola non sarà tra i convocati di Davide Nicola per la sfida di domani tra Salernitana e Udinese. Il difensore in prestito dall’Inter è stato infatti costretto a dare forfait – così come Kastanos – a causa di sindrome influenzale.

