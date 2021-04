Pirola espulso nel tonfo del Monza ad Ascoli: -6 dalla Serie A

Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell’Inter e in prestito al Monza, è stato espulso oggi nella sfida persa dai brianzoli in trasferta contro l’Ascoli.

INFERIORITÀ NUMERICA – Brutto stop per il Monza di Cristian Brocchi, che perde 1-0 in trasferta contro l’Ascoli. I brianzoli non riescono più a vincere, dal momento che l’ultima volta i tre punti sono arrivati ormai cinque partite fa. La sconfitta del Lecce, però, mantiene il secondo posto (che vale la promozione diretta in Serie A) a sole sei distanze. Da segnalare, nella sconfitta di oggi nelle Marche, l’espulsione di Lorenzo Pirola. Il difensore di proprietà Inter è stato infatti ammonito una prima volta al 52′, prendendo poi la seconda ammonizione in pieno recupero, al 90’+2. Un’espulsione che ha tuttavia inciso poco sul risultato, dal momento che il gol dei padroni di casa è arrivato al 64′.