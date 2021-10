Pirola, dopo lo spavento il ritorno in campo: allenamento differenziato

Dopo lo spavento per Lorenzo Pirola – vittima di un duro colpo alla testa nella sfida tra Monza e Cittadella – torna il sereno. Il giocatore in prestito al club brianzolo dall’Inter è infatti tornato ad allenarsi già nella giornata di oggi.

RITORNO IN CAMPO – Lorenzo Pirola torna in campo. Allenamento differenziato per lui oggi con il Monza. Una notizia che fa tirare un ulteriore sospiro di sollievo per il giocatore, dopo il brutto colpo alla testa subìto nella sfida di sabato contro il Cittadella che lo ha costretto al trasporto in ospedale (vedi articolo). Prosegue dunque il recupero del giocatore in prestito dall’Inter, che però difficilmente sarà già arruolabile per la sfida di mercoledì dei brianzoli contro il Vicenza.