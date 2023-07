Pirola critico verso l’Inter? Le parole sul riscatto dalla Salernitana

Pirola è stato riscattato dalla Salernitana e, dopo che l’operazione si è conclusa, ha parlato della questione in conferenza stampa. Critica velata all’Inter? Le sue parole.

CRITICA VELATA? − Lorenzo Pirola è stato riscattato dalla Salernitana, dicendo addio all’Inter, e ha parlato così della questione in conferenza stampa da Rivisondoli: «Essere stato riscattato dalla Salernitana è un onore, un piacere e una responsabilità. Venivo da anni in cui venivo girato in prestito e poi tornavo alla base. Dopo la scorsa stagione ho avuto finalmente la fortuna di trovare una Società che crede in me e sono molto contento di rimanere a Salerno. La Società ha fatto un investimento importante per tenermi qui e voglio dimostrare di valere lo sforzo del club».