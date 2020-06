Pirola, altro giovane in rampa di lancio: Conte puÃ² dargli spazio – TS

Pirola, altro giovane in rampa di lancio: Conte può dargli spazio – TS

“Tuttosport” sottolinea che l’Inter ha in difesa un giovane talento che Conte sta tenendo in grande considerazione. Si tratta di Pirola.

SEMPRE COI GRANDI – L’Inter ha un gioiellino in difesa. Si tratta di Lorenzo Pirola, classe 2002 protagonista anche con la maglia azzurra nelle varie selezioni Under. Il giovane è aggregato alla prima squadra fin da ritiro estivo e Conte lo sta valutando. Da qui a fine stagione potrebbe esordire in maglia nerazzurra, coronando il suo percorso di crescita. Pirola, già blindato da un contratto fino al 2025, è molto stimato dal tecnico salentino, che lo sta forgiando in allenamento.