Pirlo: «Usciti dalla lotta scudetto con il Benevento! Grande delusione»

Pirlo al termine di Juventus-Napoli fa eco alle parole di Danilo sulla rincorsa all’Inter (vedi articolo), fissando l’obiettivo Champions League. Il tecnico bianconero esprime amarezza ai microfoni di “Sky Sport”

AMAREZZA – Andrea Pirlo non nasconde l’amarezza al termine di Juventus-Napoli: «Champions League? L’obiettivo è quello perché arrivare davanti è difficile, quindi abbiamo l’obiettivo di vincere questo mini campionato di 10 partite e conquistare un posto in Champions League. Dispiace per campionato e Champions perché gli obiettivi se giochi per la Juventus li devi conquistare. Avevamo la possibilità di andare avanti in Champions perché l’avversario era abbordabile, ma abbiamo mancato l’appuntamento e non l’abbiamo fatto nel migliore dei modi. In più abbiamo perso con il Benevento in campionato e quindi ci ha tolto la lotta scudetto. Sono stati due delusioni grandi».