Pirlo sentenzia: “Serie A? Non ci sarà una squadra ammazza-campionato!”

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo, alla vigilia di Juventus-Ferencvarosi, parla della classifica di Serie A con tante squadre racchiuse in pochi punti. Il tecnico bianconero – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” – non si dimostra stupito. Di seguito le sue dichiarazioni

EQUILIBRIO – Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, parla della classifica di Serie A e della tante squadre racchiuse in pochi punti: «Se ci aspettavamo tante squadre in pochi punti? Ce l’aspettavamo perché sarà un campionato equilibrato. Tra il Covid e le tante partite, ci saranno tanti infortuni in tutte le squadre. Non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato, tante ottime squadre che se la giocheranno fino alla fine».