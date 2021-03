Pirlo: «Se Inter vince tutte le partite, vincerà lo scudetto. Juve pronta se sbaglia»

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo – ex centrocampista dell’Inter, oggi allenatore della Juventus -, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio di Serie A, è a dir poco filosofico sulle chance scudetto della sua squadra rispetto a quelle nerazzurre

LOTTA SCUDETTO – Alla domanda sulla fuga dell’Inter, con conseguente pressione addosso, Andrea Pirlo utilizza l’arma della filosofia: «Già la settimana scorsa mi avete fatto la stessa domanda… Noi abbiamo vinto e loro hanno vinto, quindi per noi non è cambiato niente. Se tutte le domeniche l’Inter vince tutte le partite, vincerà il campionato. Se faranno qualche passo falso, noi dovremo essere pronti per non sbagliare. Ma questo è normale. Ho sempre detto che siamo in competizione su tutti i fronti e siamo ancora in gioco anche per il campionato. Finché ci sarà speranza, noi dovremo dare il massimo per cercare di arrivare a vincere il campionato. Se poi gli altri saranno più bravi e non sbaglieranno mai, faremo loro i complimenti alla fine». Questo il pensiero di Pirlo, che continua a vedere la sua Juventus in lotta ma forse con poca convinzione.