Pirlo: “Precampionato difficile per tutte. Suarez difficile per la Juventus”

Condividi questo articolo

Pirlo

Pirlo ha fatto il punto della situazione sulla Serie A che sta per iniziare e sulla trattativa Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona si allontana dalla Juventus e nelle ultime ore è stato accostato anche all’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa

TRA SERIE A E MERCATO – Andrea Pirlo ha parlato prima della Sampdoria: «E’ stato un precampionato corto per tutte, per noi così come per le altre squadre. Ci ha fatto comodo che i ragazzi siano andati in Nazionale, hanno messo minuti nelle gambe e sono rientrati abbastanza allenati. Sarà una stagione diversa dalle altre. Dovremo prepararci a giocare tante partite in poco tempo. Suarez? Credo sia difficile guardando quello che è successo e i tempi lunghi per il passaporto: è difficile che Suarez possa essere il centravanti della Juventus».

Fonte: SkySport