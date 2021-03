Pirlo: Â«Lontani dall’Inter ma tanti punti a disposizione. Scudetto obiettivoÂ»

Pirlo: «Lontani dall’Inter ma tanti punti a disposizione. Scudetto obiettivo»

Andrea Pirlo Juventus

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i bianconeri e lo Spezia, ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

OBIETTIVO – Andrea Pirlo, tra i temi trattati nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Spezia, ha parlato della lotta scudetto in Serie A: «Con lo Spezia sarà una partita importante, dobbiamo riscattare i due punti persi sabato e continuare a lottare per lo scudetto. Distacco dall’Inter? L’obiettivo non cambia, siamo lontani dalla vetta perché l’Inter ed il Milan hanno vinto ieri. Dobbiamo pensare di vincere partita dopo partita, non guardiamo chi ci sta davanti, pensiamo solo a noi stessi. Ma l’obiettivo deve essere nella nostra testa, ci sono tanti punti a disposizione tante partite da giocare».