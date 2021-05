Pirlo fa i complimenti all’Inter per la vittoria dello scudetto e, dopo la qualificazione in Champions League della Juventus (vedi articolo), ritiene di essersi guadagnato la riconferma per la prossima stagione. Queste le sue parole a “Sky Calcio Club”.

RISULTATO RAGGIUNTO – Andrea Pirlo è soddisfatto del quarto posto della Juventus: «Volevamo vincere il campionato, ma non ci siamo riusciti. L’Inter è stata più brava di noi e facciamo i complimenti a loro. Però credo che gli obiettivi miei e della società siano stati raggiunti. Conferma? Io sono sereno per il lavoro che ho fatto, quando a fine stagione hai la testa pulita sapendo di aver fatto il 100% sei più contento».