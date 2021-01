Pirlo: Â«Inter-Juventus di campionato? Dimenticata. Ora due gare diverseÂ»

Pirlo: «Inter-Juventus di campionato? Dimenticata. Ora due gare diverse»

Andrea Pirlo

Pirlo prova a voltare pagina dopo che dieci giorni fa la sua Juventus è stata surclassata dall’Inter in Serie A. Dopo il 4-0 di stasera alla SPAL (vedi articolo) i bianconeri avranno altri due derby d’Italia per le semifinali di Coppa Italia. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

REPLAY – Andrea Pirlo, in conferenza stampa, parla del fatto che la Juventus ritroverà l’Inter dopo il 2-0 del 17 gennaio: «La partita di Milano è dimenticata, e fa parte del campionato. Quella che ci toccherà nelle prossime settimane sarà una semifinale di Coppa Italia, quindi l’affronteremo con la grande voglia di poter andare in finale. Sono due partite completamente diverse: è da cancellare quella di domenica scorsa, invece c’è da preparare quella per il raggiungimento della finale».

INFORTUNI MINIMI – Fra una settimana, nell’andata, dovrebbero esserci i due giocatori usciti acciaccati stasera in Juventus-SPAL. Pirlo fa il punto: «Federico Bernardeschi ha avuto una distorsione alla caviglia, speriamo lieve. Alvaro Morata niente di che: un pestone alla caviglia. Spero che possano essere recuperati entrambi per domenica (sabato in casa della Sampdoria, ndr)».