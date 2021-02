Pirlo: Â«Inter a +8 sulla Juventus? Preoccupare no. Sapevo di dover lottareÂ»

Pirlo: «Inter a +8 sulla Juventus? Preoccupare no. Sapevo di dover lottare»

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Crotone 3-0 (vedi articolo). L’allenatore bianconero è dell’idea che il distacco di otto punti dall’Inter, con una partita in meno, non sia poi così irrecuperabile.

TROPPO SFRONTATO? – Andrea Pirlo, in conferenza stampa, non abdica con l’Inter a +8. L’allenatore della Juventus, dopo il 3-0 di stasera contro il Crotone, si esprime sul distacco: «Preoccupare no. Sappiamo che l’Inter è una squadra forte, una grande squadra. Sapevamo di dover lottare con loro per vincere lo scudetto: siamo lì, ma dobbiamo pensare a noi stessi e fare più punti possibili per arrivare a giocarci tutto nel finale di stagione».