Pirlo, c’è l’esonero: nuovo tecnico per Akinsanmiro alla Sampdoria!

Andrea Pirlo non sarà più l’allenatore della Sampdoria. Il club doriano ha ormai deciso di esonerare il campione del Mondo 2006. Per il proprietà Inter Akinsanmiro, ci sarà un ex tecnico di Serie A.

ESONERO DECISO – Finisce dopo appena tre giornate l’avventura di Andrea Pirlo alla Sampdoria. Il tecnico, infatti, riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sarà esonerato dal club blucerchiato, che ha deciso di cacciarlo dopo i deludenti risultati di questo inizio di stagione. La Sampdoria ha raccolto durante le prime tre giornate del nuovo campionato di Serie B appena un punto, perdendo contro Reggiana e Salernitana. L’unico punto è arrivato alla prima giornata contro il Frosinone in Ciociaria. Dunque, per Pirlo l’esperienza a Genova finisce qui. L’ex allenatore della Juventus era stato nominato allenatore della Sampdoria il 27 giugno del 2023. In queste prime tre partite, Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di proprietà dell’Inter, ha giocato 244′ tra Serie B e Coppa Italia.

Pirlo, la Sampdoria lo esonera: pronto Sottil

PRONTO – Il sostituto di Pirlo sarà Andrea Sottil, che lo scorso anno ha allenato l’Udinese. Subito ritorno in panchina per l’allenatore piemontese, che già in estate aveva firmato per diventare nuovo allenatore della Salernitana. Poi il mandato durò pochissimo per vicissitudini interne con la società campana. Ora, una nuova importante avventura per Sottil in una delle piazze più importanti del calcio italiano. Da capire adesso quanto minutaggio avrà Akinsanmiro con il suo nuovo allenatore.