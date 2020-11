Pirlo: “Eriksen come me? Non ha tanta fisicità...

Questo pomeriggio, in conferenza stampa, a Conte è stato chiesto se può utilizzare Eriksen “alla Pirlo” a centrocampo (vedi articolo). All’allenatore della Juventus, nel post partita del match contro il Cagliari su Sky Sport, è stata fatta una domanda proprio sul danese dell’Inter.

LE DIFFERENZE – Su Christian Eriksen mette qualche dubbio anche… Andrea Pirlo. L’allenatore della Juventus, dopo la vittoria per 2-0 di questa sera contro il Cagliari (vedi articolo), ha parlato del danese: «Eriksen schierato come me? No, è un giocatore molto tecnico, che magari non ha tanta fisicità e tanta energia. Però sa giocare a calcio, poi mister Antonio Conte saprà dove metterlo. Domani sono contento di passare una domenica rilassata, a guardarmi le partite».