Pirlo duro su Juventus-Napoli: “Spiace che hanno preso in giro altre squadre”

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo ha parlato anche in conferenza stampa dopo Juventus-Fiorentina 0-3. Rispetto a Sky, dove era stato un po’ più tranquillo (vedi articolo), il tecnico bianconero polemizza sul ricorso vinto dal Napoli nel pomeriggio, che fa sì che si dovrà giocare la partita non disputata il 4 ottobre.

AL CONTRATTACCO – Sembrava che la Juventus avesse voluto tenere i toni bassi per la vicenda col Napoli, poi è arrivato Andrea Pirlo. Il tecnico non esagera con le parole, ma la polemica la lancia: «Per noi non cambia niente, perché è una partita da giocare e la rigiochiamo volentieri. Ci dispiace per le altre squadre, che hanno viaggiato e magari hanno perso anche con quattro o cinque malati di COVID-19, eppure hanno sempre fatto il loro dovere. Dispiace soprattutto per quello, a noi di rigiocare non importate la rigiochiamo volentieri. Spiace che hanno preso in giro le altre squadre, che si sono messe in difficoltà».