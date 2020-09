Pirlo “copia” l’Inter: “Ho detto che le sostituzioni erano importanti, dopo ieri”

Condividi questo articolo

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo prende l’Inter come modello per spiegare la prestazione della Juventus contro la Roma. L’allenatore dei bianconeri, intervistato da “Sky Calcio Club” a seguito del 2-2 dell’Olimpico (vedi articolo), ha segnalato come i cambi di Conte ieri contro la Fiorentina lo abbiano ispirato.

LOTTA A DUE? – Andrea Pirlo mette a confronto la rosa dell’Inter con quella della Juventus: «Non lo so se è meglio, ma sicuramente è una rosa migliore di quella dell’anno scorso. Perché? Si sono rinforzati, hanno messo gente di qualità. Noi siamo una rosa di molti giocatori bravi, di qualità. Non so se è meglio la nostra o no ma ce la giocheremo sino alla fine. Ai ragazzi ho detto che sarebbero state importanti le sostituzioni, visto quello che è successo ieri con l’Inter, infatti quelli che sono entrati hanno cambiato la partita».