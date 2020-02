Pirlo: “Conte all’Inter ha ridotto il gap, prendo spunto! Eriksen alza il livello”

Andrea Pirlo, ex giocatore di Inter, Milan e Juventus, intervistato dalla “Gazzetta dello Sport” ha parlato proprio del Derby di Milano in programma domenica sera, soffermandosi in particolare sul suo ex tecnico in bianconero, Antonio Conte e il nuovo arrivato Christian Eriksen. L’ex Campione del Mondo ringrazia il tecnico ed elogia il suo lavoro in nerazzurro facendo riferimento al centrocampo, il mercato e la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

INTER-MILAN – Andrea Pirlo, grande ex per entrambe le squadre, parla del Derby di Milano, tutt’altro che scontato: «No, semmai fa storia a sé perché il distacco si annulla. Vedo meglio l’Inter ma entrambe sanno che è una partita che può cambiare la stagione, incide non solo sulla classifica ma sull’autostima. Zlatan Ibrahimovic sarà fondamentale, alza il livello di attenzione del gruppo, è un perfezionista esigente. Dopo l’infortunio di Manchester certe cose non gli riescono più come prima ma con l’età capisci che puoi correre meno ma farti sempre trovare nella posizione giusta».

CONTE E LA NUOVA AVVENTURA – Andrea Pirlo parla inevitabilmente del suo ex allenatore Antonio Conte, elogia il suo lavoro e lo ringrazia perché grazie a lui farà l’allenatore: «Per niente perché lo conosco troppo bene. Immaginavo l’Inter a questo livello, lotterà per lo scudetto fino all’ultimo. Ti porta a dare il meglio sempre, più di quello che pensi di avere o che hai davvero. È malato di vittoria, se perde non gli si può parlare, diventa un demonio. Gap ridotto principalmente grazie a lui. Poi la società ha speso bene per giocatori in linea con le idee dell’allenatore. Un club serio fa il resto. La Juve di oggi è troppo più forte perché ha qualità in tutti i singoli, è stata costruita mettendo insieme un giocatore più bravo dell’altro. Ma l’Inter sono certo ci proverà fino alla fine. Le sue parole dopo il Borussia Dortmund? Non fanno arrabbiare perché dice semplicemente la verità. E prima, in ogni caso, te la dice in faccia. È per lui che ho iniziato a pensare di fare l’allenatore. È il più bravo che ho avuto, ogni giorno ci faceva vedere 40-50 minuti di video. Mi dicevo che potevo e volevo farlo anche io. Mettersi a studiare è stato altrettanto fondamentale. Io allenatore? Ho già parlato con qualcuno, da luglio comincio. Ho grandissima

voglia di iniziare un percorso nuovo e totalmente diverso. Credo di poter diventare un buon insegnante di calcio, di

poter trasmettere le mie idee. Ho la mia personalità, mi sono sempre fatto sentire e capire. Giocare bene aiuta ad arrivare al risultato. E se non vinco, mi inc…».

ERIKSEN E IL MERCATO – Pirlo parla dell’arrivo di Christian Eriksen all’Inter: «Ottimo giocatore, alza il livello. Gli serve solo tempo per inserirsi perché arriva da un campionato troppo diverso. Altri rinforzi? All’Inter serve qualcosa sugli esterni, magari potrà inserire in difesa un altro giovane come Bastoni, uno che sicuramente diventerà un campione».

IL CENTROCAMPO – Pirlo si sofferma in particolare sul centrocampo nerazzurro: «Sensi e Barella? Sono due bravi giocatori, arrivano da piccole squadre ma hanno dimostrato di avere personalità nel salto in una big».

LAUTARO MARTINEZ E LUKAKU – L’ex centrocampista parla poi di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: «Impressionato da loro due? Da Lautaro sì. Bravo l’anno scorso, ma oggi è un altro giocatore. Ha fatto un’evoluzione totale, è più consapevole e anche in questo caso Conte gli avrà dato tanto. Recupera, aiuta la squadra. Lui e Lukaku giocano vicini, come vuole Antonio. L’assenza di Lautaro si sentirà».

SU TONALI – Andrea Pirlo conclude parlando del giovane e talentuoso Sandro Tonali, più volte paragonato a lui: «Mio erede? No. Fortissimo ma diverso da me nel gioco. Ha tutto del campione ma è più una mezzala o un centrale in un centrocampo a due. Può già giocare in una grandissima squadra, è il migliore di questo campionato».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Alessandra Gozzini.