Pirlo: «Calhanoglu ha qualcosa come me! Avevo detto una cosa»

Negli scorsi giorni è uscita un’intervista di Calhanoglu dove elogia direttamente Pirlo. Quest’ultimo, ora allenatore della Sampdoria, gli risponde dopo la vittoria per 1-2 di stasera sul Cosenza.

IL PARAGONE – Hakan Calhanoglu ha celebrato Andrea Pirlo negli scorsi giorni e questo ha portato alcuni a mettere a confronto i due. Lo fa lo stesso allenatore della Sampdoria, a Sky Sport dopo aver vinto contro il Cosenza: «È totalmente diverso, ero molto più calmo da giocatore perché in campo riuscivo a gestire quello che succedeva. Ero sicuro di quello che succedeva in campo, qua puoi dare delle indicazioni però poi sono gli altri che gestiscono la partita: è un altro lavoro, bisogna capirlo bene. Ringrazio per le parole Calhanoglu, sta facendo bene e sta diventando uno dei migliori centrocampisti».

LA RISPOSTA – Pirlo non si nasconde e apprezza il confronto con Calhanoglu: «Si può dire che lui sia un po’ come me? Sì, in certe giocate. Cosa mi accomuna? La visione di gioco. Io, parlando con Gennaro Gattuso qualche anno fa quando allenava il Milan, gli avevo detto che Calhanoglu sarebbe diventato un play per caratteristiche, per visione di gioco e per personalità. Adesso sta diventando un giocatore fondamentale per l’Inter».