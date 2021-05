Pirlo: «Battuto Inter e Atalanta, onore a loro. Due grandi squadre»

Pirlo ha conquistato il suo secondo trofeo in carriera da allenatore, la Coppa Italia battendo l’Atalanta 1-2 (vedi articolo). Il tecnico della Juventus, intervistato da Rai Sport nel post partita della finale, ricorda che per arrivare all’ultimo atto ha dovuto superare l’Inter in semifinale.

TROFEO ALZATO – La Juventus ha vinto meno di un’ora fa la Coppa Italia, superando l’Atalanta 1-2 in finale a Reggio Emilia. Andrea Pirlo giudica il percorso e non dimentica i precedenti avversari: «Non è stata una stagione semplice, ma siamo contenti di aver vinto il trofeo. Abbiamo battuto due grandi squadre, una in semifinale (l’Inter, ndr) e una in finale. Onore a loro, ma volevamo portare a casa questa coppa. Ci sono stati tanti problemi, altrimenti non parleremmo di un quinto posto e di un’uscita prematura dalla Champions League. Questi alti e bassi non possono essere cancellati, ma in questa prima stagione da allenatore ho imparato molto».