Pirlo: Â«Un altro Inter-Juventus? Ravvicinato, ma siamo contentiÂ»

Pirlo: «Un altro Inter-Juventus? Ravvicinato, ma siamo contenti»

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo ha conquistato stasera la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter, con la Juventus che ha liquidato la SPAL con un facile 4-0 (vedi articolo). Intervistato da Rai Sport, l’allenatore bianconero ha parlato del derby d’Italia imminente.

DERBY D’ITALIA, PARTE SECONDA – Andrea Pirlo commenta la vittoria della Juventus e ciò che lo attenderà nelle prossime settimane: «Era il nostro obiettivo quello di passare il turno. È dall’inizio della stagione che abbiamo impegni ravvicinati: abbiamo giocato tutta la stagione, fino ad adesso, ogni tre giorni, siamo abituati. Sappiamo che ci sono partite importanti, sabato giocheremo contro la Sampdoria che è una partita importante. Adesso ci concentriamo sulla partita di Marassi. Rimontare in Serie A? Anche un altro anno, il primo quando sono arrivato io, siamo stati molto dietro al Milan e poi siamo riusciti a vincere il campionato. Non ci dà nessun problema, sappiamo che dipende solo da noi. Abbiamo tante partite da giocare, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Nuovo Inter-Juventus? Sì, un’altra volta. Così ravvicinato ma siamo contenti: è un nostro obiettivo anche la Coppa Italia. Ci prepareremo per la settimana prossima».