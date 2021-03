Pirlo: Â«+1 sul primo Conte? Ora campionato diverso. Juventus sia prontaÂ»

Pirlo: «+1 sul primo Conte? Ora campionato diverso. Juventus sia pronta»

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 in rimonta della Juventus sulla Lazio (vedi articolo). All’allenatore bianconero è stato segnalato come, dopo ventisei giornate, la sua squadra abbia un punto in più rispetto a quella di Conte, che vinse la Serie A 2011-2012. Questo il suo commento, anche in relazione al -7 dall’Inter.

DISTACCO IN CLASSIFICA – Andrea Pirlo è ora a -7 dall’Inter, con lo stesso numero di partite giocate. L’allenatore della Juventus commenta la situazione di classifica: «Un punto in più rispetto alla prima Juventus di Antonio Conte? Spero solo che sia di buon auspicio. Non guardiamo alle Juventus passate, perché sono passati ormai tanti anni. Guardiamo al presente e al futuro: so che adesso siamo indietro in classifica, mentre con Conte eravamo punto a punto col Milan. È un campionato e una situazione totalmente diversa, ma dobbiamo essere pronti perché se dovesse esserci un passo falso dobbiamo approfittarne».