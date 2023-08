Piqué rivela: «Kings League? Grazie all’Inter e al lancio di Bastoni!»

L’ex giocatore Piqué ha parlato della King League e di come sia nata l’idea. Tutto grazie alla partita tra Barcellona e Inter, finita 3-3 in Champions League

RIVELAZIONE − Gerard Piqué, ex giocatore del Barcellona e fondatore dell’ormai famosa King League, torneo di calcio a 7 organizzato in Spagna, ha fatto una curiosa rivelazione sul podcast di Ibai Llanos. Le sue parole: «La Kings League? Esiste solo grazie all’Inter e a Bastoni. Se non fosse stato per quella azione non ci sarebbe stata la Kings League. Pur saltando non sarei arrivato su quel pallone, ma se non avessi fatto quel gesto con le mani la gente non avrebbe avuto da ridire».