Piqué ancora rimugina: «Nel 2010 scelta ingiusta. Barcellona può vincere tutto!»

Gerard Piqué ha parlato in vista di Barcellona-Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Il calciatore catalano si è anche espresso su quanto avvenuto nel 2010.

IL RICORDO – Gerard Piqué è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Barcellona e Inter. L’ex calciatore dei blaugrana ha dimostrato di non aver dimenticato la delusione del 2010 contro i nerazzurri: «La semifinale contro l’Inter fu difficile. Ricordo il viaggio che abbiamo fatto a Milano all’andata, così come il mio gol annullato al ritorno. Questo Barcellona? Può raggiungere il livello di quella squadra, perché no. Ci sono giocatori dotati di grande talento, che stanno vincendo e si stanno facendo apprezzare dai tifosi. Non bisogna mettergli pressione, ma i risultati sperati sono possibili».

Piqué si concentra su due assi del Barcellona

LA CONVINZIONE – Piqué ha poi proseguito ponendo l’accento su due astri nascenti del Barcellona, e del calcio iberico in generale: «Per quanto molto giovani, calciatori come Pedri e Lamine Yamal hanno già vinto un Europeo, il che gli ha dato maggiore esperienza. Partite come questa (contro l’Inter, ndr.) serviranno per acquisirne ancora altra».