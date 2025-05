Pippo Inzaghi su Pio Esposito: «Fortissimo. All’Inter ci arriverà!»

Pippo Inzaghi ha elogiato il calciatore di proprietà dell’Inter, Francesco Pio Esposito, sottolineando come sia dotato dei presupposti per poter diventare parte integrante della squadra nerazzurra del futuro.

I COMPLIMENTI – Pippo Inzaghi ha tessuto le lodi di Pio Esposito, di proprietà dell’Inter ma ora in prestito allo Spezia, durante il suo intervento al canale Youtube di Cronache di Spogliatoio (qui trovate altri estratti dell’intervista). Il fratello dell’allenatore dei nerazzurri ha così descritto il giovane calciatore italiano, esprimendosi con ottimismo sul suo futuro: «Penso che sia fortissimo e pronto per la Serie A. Mi ha impressionato, è forte di testa e veloce. Ha fatto grandissime cose. Per quanto riguarda il suo futuro, ritengo che in generale i giovani debbano far le scelte giuste. Immagino che Pio Esposito, il quale ambisce al meglio, alla fine arriverà all’Inter. Ma ora è giovane, quindi ha bisogno di giocare».