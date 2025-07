Pioli: «Volevo Dzeko al Milan». Poi si ‘scontra’ già con Allegri!

Pioli, durante la conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina, ha speso belle parole verso l’ex Inter Dzeko. Al contempo, risposta secca su Allegri.

DZEKO – Nella conferenza stampa di presentazione, Stefano Pioli ha risposto alla domanda su Edin Dzeko. Il tecnico ex Milan e oggi alla Fiorentina spende belle parole sull’attaccante bosniaco di 39 anni, che ha incontrato più volte durante i derby tra Inter e Milan. Ecco cos’ha raccontato nella sala stampa del Viola Park: «Ho detto a Edin che alla fine del primo anno al Milan di Ibra non c’erano certezze che lui restasse e io avevo chiesto Dzeko in rossonero. È un giocatore di qualità e molto intelligente, ci darà una grande mano». A proposito di Inter, aveva dribblato così alla domanda su Asllani posta da Sky Sport (vedi articolo).

ALLEGRI – Poi Pioli risponde alla previsione dell’allenatore del Milan che aveva escluso la Fiorentina dalle squadre in corsa per il quarto posto. Il tecnico viola risponde per le rima in questa maniera: «Sarà una sfida tra club, non tra allenatori. Io potevo essere ancora tra i top-10 allenatori più pagati al mondo ma volevo nuove sfide. Dovrò dimostrare di essere al livello: Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions. Bene, io l’ho scritto sulla lavagna ai miei giocatori questa frase».