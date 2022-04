Pioli: «Vogliamo vincere tutte le partite. Inter? Sarà un match bellissimo»

Stefano Pioli, nel post Milan-Genoa su Dazn, ha parlato della volontà dei rossoneri di vincere tutte le partite. Poi sul Derby contro l’Inter, lo ritiene una gara spettacolare

SCUDETTO − Pioli non ha dubbi sulla corsa al titolo e sfida Inter e Napoli: «Vogliamo vincere tutte le partite, ci crediamo allo Scudetto. La pressione sale anche lo scorso anno eravamo nella stessa tensione dove non sapevamo di rientrare nelle prime quattro. Stiamo lottando per qualcosa che fino a quattro anni fa era impensabile. I miei giocatori sono forti, ho fiducia e li sto forzando. Ce l’abbiamo li, mancano poche partite. Il percorso che ci aiuterà ad essere vincenti. Dobbiamo fare questo sforzo. Non ci sarà nessuna partita facile, né per noi né per gli altri. Anche loro hanno perso dei punti visto che siamo primi o potenzialmente secondi. Derby con l’Inter? Gara bellissima tra due squadre che sono in un ottimo momento di forma.».