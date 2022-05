Pioli: «Vinto grazie alla continuità! Con lo Spezia ultimo KO ma immeritato»

Stefano Pioli ha rilasciato su Dazn le parole per la vittoria dello Scudetto ai danni dell’Inter. Il tecnico rossonero esalta la continuità del suo gruppo citando anche l’ultima sconfitta contro lo Spezia

CONTINUITÀ − Pioli racconta il segreto del Milan sulla vittoria dello Scudetto ai danni dell’Inter: «Sono felice per i miei giocatori, per me, per i tifosi e per la dirigenza. Ci siamo meritati questo Scudetto per quello che abbiamo fatto e per il lavoro svolto. Differenza con l’Inter? Siamo stati i più continui. Nell’ultima partita che abbiamo perso non dovevamo perdere, ovvero con lo Spezia. I miei giocatori sono stati fantastici, dal primo all’ultimo. L’abbiamo meritato perché siamo stati i più continui, abbiamo ribaltato un derby, vinto con la Lazio due volte, con la Roma due volte, con il Napoli. Bravi tutti, dallo staff alla dirigenza».