Pioli: “Vantaggio Inter senza coppe? Non ho tempo e voglia di pensarci”

Stefano Pioli Milan

Pioli liquida stizzito e in poche parole l’eliminazione dell’Inter dall’Europa League. L’allenatore del Milan, intervistato da Sky Sport nel post partita della vittoria per 0-1 in Europa League contro lo Sparta Praga (vedi articolo), non pensa al fatto che i nerazzurri ora si potranno dedicare solo al campionato.

PENSIERO UNICO – Matteo Marani ha chiesto a Stefano Pioli se, dopo l’eliminazione di ieri dell’Inter, i nerazzurri abbiano un vantaggio per la Serie A. L’allenatore del Milan risponde secco: «Non lo so, e sinceramente non ho il tempo e la voglia di perdere energie a pensare ai nostri avversari, a cosa faranno, che risultati e che soluzioni troveranno. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, stringere i denti e preparare la partita col Parma. Sarà difficile, perché nelle partite con spazi può diventare pericoloso. Speriamo di fare bene fino a Natale, poi recupereremo energie. Gli avversari sono forti: Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta che sta facendo cose incredibili. Il nostro obiettivo è migliorare dall’anno scorso, andare avanti nelle coppe e fare il meglio possibile».