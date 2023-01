Pioli: «Valuterò se andare in ritiro per il Derby, per noi partita importante»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della pesante sconfitta di San Siro contro il Sassuolo. L’allenatore ha parlato anche del derby del 5 febbraio contro l’Inter, per il quale potrebbe valutare di andare in ritiro.

POSSIBILE RITIRO − Stefano Pioli ha parlato dopo la pesante sconfitta per 2-5 contro il Sassuolo nel lunch match di San Siro. L’allenatore rossonero ha parlato anche del derby contro l’Inter: «Sono decisioni che prenderò cercando di capire il momento dei miei giocatori. Non credo che oggi si vincerà o si perderà il derby se dovessimo o no andare in ritiro. Ascolterò vedrò le sensazioni e poi prenderemo le decisioni migliori possibili per preparare una partita molto importante. Non mi piace chiedere scusa ai tifosi anche perché nessuno voleva perdere oggi. Però è chiaro che le ultime prestazioni non rendono felice nessuno. Noi dobbiamo assolutamente reagire e se per farlo bisognerà stare tutti insieme allora lo faremo. Dobbiamo metterci lì con la testa e con il cuore per provare poi a risalire. Il nostro obiettivo è arrivare tra i primi quattro posti e fare bene negli ottavi di Champions League».