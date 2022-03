Pioli: «Troppo presto parlare di Scudetto, classifica non ancora reale»

Stefano Pioli, dopo le parole a Dazn (vedi articolo), si è ripetuto anche in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Milan. Il tecnico rossonero ha parlato della corsa Scudetto e della classifica di Serie A

SCUDETTO − Pioli non si sbilancia sulla corsa per il titolo: «Risultato molto positivo per aver battuto una grande squadra. Troppo presto per parlare di scudetto, mi dispiace per la classifica che non sia reale perché mancano ancora dei recuperi. Sarebbe giusto avere un equilibrio nelle gare giocate. Ogni partita sarà crocevia importante, se vogliamo stare li bisogna evitare cali di attenzione. Abbiamo caratteristiche importanti e imparare dai nostri errori».