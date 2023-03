Pioli torna sulla corsa con l’Inter: «Milan, obiettivo finire nelle prime quattro»

Pioli stasera ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, con lo 0-0 sul campo del Tottenham di Conte (vedi articolo). Ad Amazon Prime Video, l’allenatore del Milan si sposta subito sulla Serie A e la lotta con l’Inter e le altre per i primi quattro posti.

PASSAGGIO DEL TURNO – Stefano Pioli celebra l’accesso del Milan ai quarti di Champions League: «L’importante era superare gli ottavi, adesso aspettiamo il sorteggio. Chiaro che troveremo una grande squadra, ma lo era anche il Tottenham: ce la giocheremo. Adesso ci ributtiamo in campionato che siamo un po’ in ritardo, l’obiettivo è fare più punti possibili e finire nelle prime quattro. Siamo molto contenti, perché era una partita e un passaggio del turno a cui tenevamo. Sognare aiuta a lavorare meglio, adesso ci ributtiamo sul campionato poi penseremo alla Champions League».

SERIE A FONDAMENTALE – Pioli rimarca quale sia il primo obiettivo del Milan (ossia lo stesso dell’Inter): «Il campionato italiano è difficile, troviamo squadre che ci danno difficoltà ma dobbiamo giocare con questa voglia di ottenere risultato. Giocare in Champions League è troppo importante per il Milan: o la vinciamo, ma è difficile, o dobbiamo farlo dal campionato. Adesso recuperiamo un po’ perché giochiamo lunedì sera ma non così tanto, portiamoci qualcosa di positivo sul quale costruire il nostro cammino in campionato».

