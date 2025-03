Pioli torna in Serie A? La Juventus ci pensa seriamente! Due ex Inter

La Juventus sta attraversando un momento di riflessione sul futuro di Thiago Motta. Tra i nomi valutati attualmente dalla dirigenza anche Stefano Pioli e un altro ex Inter.

CLAMOROSO ‘RITORNO’ – La stagione, partita con ambizioni di rilancio, si sta rivelando al di sotto delle aspettative, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League e la recente uscita clamorosa dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. Anche in campionato, i bianconeri si trovano attualmente fuori dalla zona Champions, una situazione che sta portando la dirigenza a valutare un possibile cambio di guida tecnica. Il futuro di Thiago Motta è attualmente in bilico e le prossime ore saranno quelle decisive per capire se esonerarlo o meno. Per la panchina si valutano due ex Inter, tra questi addirittura anche Stefano Pioli!

Thiago Motta in bilico! Juventus tra Pioli e non solo

VALUTAZIONE – Il primo profilo sulla lista è quello di Roberto Mancini. Dopo l’esperienza da CT dell’Italia e da quella meno brillante da allenatore dell’Arabia Saudita. Oltre a Mancini, un altro nome valutato è quello di Igor Tudor. Nelle ultime ore, però, è emersa un’ipotesi clamorosa: Stefano Pioli. Attualmente alla guida dell’Al-Nassr in Arabia Saudita, dove ha collezionato 20 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, l’ex tecnico del Milan potrebbe essere una possibilità.

IN ROSSONERO – L’eventuale approdo di Pioli sulla panchina della Juventus avrebbe un sapore particolare per i tifosi dell’Inter. Sotto la sua guida, il Milan ha perso gli ultimi sette derby consecutivi e ritrovarlo da avversario sulla panchina bianconera potrebbe essere interessante.