Pioli: «Sulla carta sembrava favorevole al Milan. Torino? Ha fermato l’Inter»

Pioli è deluso per Milan-Bologna 0-0 (vedi articolo). L’allenatore rossonero, durante La Casa dello Sport Night su Sky Sport, si rammarica per aver visto ridotto il vantaggio da Inter e Napoli. Prossimo impegno col Torino.

ALTRO CHE FUGA! – Il Milan si ferma col Bologna e ora ha un punto di vantaggio sul Napoli e quattro sull’Inter (che ha una partita in meno). Stefano Pioli valuta la classifica: «Mi aspetto queste difficoltà e me le aspetto per tutte le squadre. Poi è chiaro che non ci nascondiamo che sulla carta doveva essere un weekend favorevole a noi, invece di aumentare il vantaggio l’abbiamo diminuito. Questo non conta, mancano sette partite e la prossima sarà molto difficile: il Torino ha fermato sia la Juventus sia l’Inter. Ci prepareremo per fare bene, ma sarà un campionato dove si lotterà fino alle ultime due giornate. Speriamo di tenere questo tipo di prestazione perché ci meritiamo di lottare fino alla fine, ora pensiamo alla prossima. Chiaro che è un’occasione mancata, volevamo vincere e non ci siamo riusciti. La valuteremo bene per cercare di fare meglio nella prossima gara».