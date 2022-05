Pioli: «Successo dovuto alla continuità e ai giocatori di talento. Rivali forti»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv della vittoria dello Scudetto rossonero contro l’Inter all’ultima giornata. Il tecnico richiama alla continuità e ringrazia i suoi giocatori

CONTINUITÀ − Pioli commenta il traguardo Scudetto raggiunto col Milan ai danni dell’Inter: «Successo dovuto alla grande continuità che abbiamo avuto non perdendo di vista le nostre qualità, le nostre caratteristiche e credendo soprattutto in quello che facevamo. Credo sia stato il nostro segreto nel nostro modo di lavorare e dei giocatori. Grazie di cuore a tutto il mondo Milan, dirigenti, staff e giocatori. Senza ragazzi di talento non si poteva vincere un campionato così competitivo come il nostro con avversari così forti».