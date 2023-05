Pioli: «Subita una delusione forte! Reagire da grande squadra»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. Il tecnico rossonero torna a parlare dell’eliminazione subita in Champions League ad opera dell’Inter

DELUSIONE – Questo il commento di Stefano Pioli: «Siamo indietro in campionato rispetto a dove dovremmo essere. Dobbiamo essere concentrati e determinati per domani. Dobbiamo pensare a quella di domani, è la prima. Per fortuna la stagione non è finita martedì scorso. Abbiamo altre tre partite. Umore dopo la semifinale? Io credo sia una fortuna poter giocare. Abbiamo subito una delusione forte, tutti noi speravamo di fare meglio e arrivare in finale. Non esserci riusciti è motivo di delusione. Adesso siamo preparati per domani, dobbiamo reagire da grande squadra. Tornare in Champions League è l’obiettivo. Adesso tutti i bilanci vanno sospesi. Delusione più grande? La delusione è grande perché l’obiettivo era grande. Siamo arrivati fra le prime quattro, volevamo arrivare nella top 2. Mi auguro ci siano altre situazioni così nella mia carriera e di superarle in maniera positiva. Abbiamo fatto un percorso in cui ci sono stati più successi importanti che delusioni. Ne valeva la pena? Certo, abbiamo imparato cose che non imparato. Tutta esperienza che ci aiuterà per migliorare e crescere in futuro. Inferiori all’Inter? La differenza l’hanno fatta i primi due primi tempi. All’andata abbiamo subito due gol al ritorno non siamo riusciti a far gol nonostante tre occasioni nitide. Ma non dobbiamo guardare indietro».