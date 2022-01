Pioli su Tomori: «Recupero? Di solito 4 settimane. Vedremo…»

L’Inter attende la sfida di questa sera contro l’Atalanta. Il Milan, diretta rivale per lo Scudetto, scenderà in campo domani contro lo Spezia a San Siro. Oggi in conferenza ha parlato Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri. Ecco il pensiero su Tomori.

RECUPERO – L’Inter è attesa da una sfida importante per la stagione. La partita contro l’Atalanta non è mai semplice da giocare, soprattutto in trasferta. Domani poi scenderanno in campo le rivali per lo Scudetto tra cui il Milan. In conferenza ha parlato il tecnico dei rossoneri, Pioli. Ecco il suo punto sull’infortunio di Fikayo Tomori in ottica derby alla ripresa del campionato. «Se fosse per lui (Tomori, ndr) giocherebbe domani. L’intervento di solito richiede quattro settimane, i tempi sono quelli… vedremo. L’intervento è andato bene, è la prima volta che gli capita un infortunio del genere. Se poi saranno 4 settimane o più o meno è troppo prematuro per dirlo». Ci sarà per il derby contro l’Inter?