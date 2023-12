Pioli spiega il Milan a -8 dall’Inter: «Oggi dovevamo fare 4-5 gol»

Il Milan è a -8 dall’Inter e domani, se dovesse arrivare un successo contro il Lecce, i rossoneri scivolerebbero a -11 dalla vetta. Pioli se la prende su DAZN per i tanti errori nel 2-2 con la Salernitana.

C’È RAMMARICO – A Stefano Pioli non piace il 2-2 di Salernitana-Milan: «Lascia rimpianti come tante volte stiamo facendo in questa stagione. Probabilmente, forse, la cosa più difficile di questa partita era sbloccarla. Ce l’abbiamo fatta, controllando bene la partita, ma poi abbiamo commesso delle disattenzioni che ai nostri livelli non ci possiamo permettere. Poi siamo riusciti a rimontare e trovare un risultato positivo, ma non è quello che volevamo. Ci sono tante cose che stiamo pagando a caro prezzo e che purtroppo ci tolgono punti in classifica importanti. Che ci darebbero fiducia, ma è sempre meno e molto per demeriti nostri. Abbiamo reagito da grande squadra: per le occasioni che abbiamo avuto minimo dovevamo segnare quattro-cinque gol. Se non lo fai credo ci voglia qualcosa di più».