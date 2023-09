Pioli: «Sono in debito con i tifosi, persi cinque Derby in un anno»

Cinque derby persi nel 2023 per Pioli, che sabato ha subito un clamoroso 5-1 in Inter-Milan. Il tecnico rossonero si sente in debito con i suoi tifosi

A DEBITO − Pioli prova a chiedere scusa ai tifosi del Milan in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Newcastle: «Inutile girarci tanto intorno, avevamo aspettative, fiducia e positività. Ma è andata male, è stata una delusione forte. Per fortuna c’è la Champions League per switchare subito. Sento con tanto peso questi insuccessi nei derby, potessi li cambierei subito senza pensarci. La squadra può superare un derby così difficile, con i tifosi sono a debito, perché sono diventato l’allenatore che ha perso più derby con l’Inter in un anno. Ma daremo il massimo perché la stagione può essere ancora molto positiva».